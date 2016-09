Calvin Harris (32, "We Found Love") ist offiziell Single, denn seine Beziehung zu Popstar Taylor Swift (26, "Shake It Off") endete im Juni nach 15 Monaten. In der Oktober-Ausgabe der britischen "GQ" sprach der DJ nun erstmals in einem Interview über die Trennung und die damit verbundenen Schlagzeilen. "Es ist sehr schwer, wenn etwas, das für mich so persönlich ist, in die Öffentlichkeit gezogen wird", erklärte der 32-Jährige. Das Echo auf das Beziehungsende sei öffentlicher breitgetreten worden, als die Beziehung selbst.