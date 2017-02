Ditib in München Gülen-Spionage? Grüne verlangen Aufklärung

München - Gibt es Unterstützer der Gülen-Bewegung in Deutschland? Oder besser gesagt in München? Diese Frage treibt nicht nur die Politik in den vergangenen Wochen herum. Einige Medien hatten von Spionageversuchen berichtet, darunter auch die Süddeutsche Zeitung, die Anfang Februar von Vorfällen unter anderem in München sprach.