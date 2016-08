Christine Theiss, Viktoria Lauterbach und viele mehr haben am Mittwochabend die Dirndl-Saison eingeläutet. Anlass war die erste "DressWasen“-Party im Emporio Armani Caffé. Wie wild die Stars in Tracht feierten, sehen Sie hier.

München - In 17 Tagen heißt es auf dem Oktoberfest wieder Ozapft is. Dann ist endlich wieder Dirdnl-Zeit: Die Promis haben es bei der ersten "DressWasen“ im Emporio Armani Caffé am Mittwochabend schon jetzt ordentlich krachen lassen - in Tracht. Fesche (Leih-)Dirndl und viele VIPs wohin das Auge reicht. Mit dabei waren: Viktoria Lauterbach, Christine Theiss, Ruth Moschner, Mariella Ahrens, Annabelle Mandeng, Esther Sedlaczek und viele mehr. Allesamt in bester Trachtenlaune.