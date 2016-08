Seevetal - Jörg Meuthen sei am Montag in Seevetal laut Polizei leicht am Kopf verletzt worden, als ihn die tiefgefrorene Tort bei einer AfD-Versammlung im niedersächsischen Landkreis Harburg traf. Der Politiker sei durch einen Arzt versorgt worden, er habe seine Rede nach wenigen Minuten fortsetzen können. So kommuniziert die Polizei den Fall.