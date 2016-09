Mit einem solchen Ansinnen wäre der Casting-Show-Guru offenbar schon mal gescheitert. Malik selbst ordnet den Anspruch seines "Buch-Debüts" aber ohnehin etwas bescheidener ein: Fans sollen mittels der Biografie in der Lage sein, "mich auf Grundlage meiner eigenen Maßstäbe zu beurteilen, nicht danach, was die Presse oder sonst jemand sagt", erklärte der Star in einem Statement. Malik war von 2010 bis März 2015 Mitglied von One Direction ("One Thing"). Seither versucht er sich durchaus erfolgreich als Solokünstler.