Dieser Unternehmer ersetzt sie "Die Höhle der Löwen": Judith Williams fällt krankheitsbedingt aus

Überraschung in der VOX-Show "Die Höhle der Löwen": Wie zunächst "Focus online" berichtete, fiel Judith Williams (44) bei den Dreharbeiten zur kommenden Staffel am Donnerstag und Freitag aus. Der Grund: eine starke Erkältung. Vertreten wurde sie in dieser Zeit von Medienunternehmer Dr. Georg Kofler (60). Gemeinsam mit Williams gründete er 2016 ein Joint Venture, in dem auch die Produkte aus Williams' bisherigen "Die Höhle der Löwen"-Investments betreut werden.