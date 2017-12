Diese Vereine sind im Viertelfinale Bundesligisten triumphieren - Auch Frankfurt ist weiter

Nach der Halbzeit machte sich mehr und mehr die intensive erste Hälfte bemerkbar. Das Spiel entwickelte sich zu einem Pokalfight, die Fehler häuften sich auf beiden Seiten. Ein solcher Patzer leitete auch einen Konter von Leverkusen ein, den Bailey eiskalt mit links abschloss.

In Bremen bestimmten die Gastgeber vor 33.519 Zuschauern über weite Strecken das Geschehen und zogen verdient mit 3:2 (2:1) ins Achtelfinale ein. Bereits die erste gelungene Offensivaktion vollendete Belfodil zur Führung, ehe Kainz nachlegte. Beide Male zeichnete sich Jerome Gondorf als Vorlagengeber aus. Nachdem Ravet im Werder-Strafraum von Milos Veljkovic und Philipp Bargfrede gemeinsam zu Fall gebracht wurde, konnte SCF-Torjäger Petersen vom Punkt verkürzen. Nach der Pause waren die Gäste wesentlich aktiver, klare Torchancen konnten sie aber bis zum 2:3 nicht verbuchen.

Der FC Heidenheim verpasste die Überraschung gegen Vorjahresfinalist Eintracht Frankfurt und unterlag dem Bundesligisten nach Verlängerung 1:2 (0:0). Sebastien Haller (109.) schoss die Eintracht in der Verlängerung in die nächste Runde, die Führung der Frankfurter von Mijat Gacinovic (95.) hatte Heidenheim zuvor durch Marc Schnatterer (96.) ausgeglichen. In der regulären Spielzeit agierte Heidenheim keineswegs wie ein Team, das in der zweiten Liga gegen den Abstieg kämpft.

Am Dienstag hatten im FSV Mainz 05 (3:1 gegen VfB Stuttgart), Schalke 04 (1:0 gegen den 1. FC Köln) und dem VfL Wolfsburg (2:0 n. V. beim 1. FC Nürnberg) drei Bundesligisten das Viertelfinale erreicht. Dem Drittligisten SC Paderborn war gegen den höherklassigen FC Ingolstadt (1:0) eine Überraschung gelungen.

Die Auslosung findet am 7. Januar 2018

Das Viertelfinale wird am 7. Januar 2018 (18.00 Uhr) in der ARD-Sportschau ausgelost. Das Finale steigt am 19. Mai in Berlin.