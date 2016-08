Was das tägliche Styling betrifft, haben Männer längst nicht so viele Optionen wie Frauen. Doch das ist kein Grund zum Verzweifeln. Mit diesen Accessoires wird jeder Look zum Hingucker.

Jeans, T-Shirt, ein schönes Paar Schuhe - mehr braucht ein Mann in der Regel nicht, um gut angezogen zu sein. Viel mehr Optionen hat er meistens auch nicht, da das starke Geschlecht längst nicht so viel Spielraum für modische Vielfalt wie Frauen hat. Damit ein Look trotzdem aufregend ist und man sein Trendbewusstsein unter Beweis stellen kann, sollte man auf die kleinen Dinge achten, die den Unterschied machen: nämlich hochwertige Herren-Accessoires. Folgende Teile dürfen in keiner Garderobe fehlen: