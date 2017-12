Diese Stars sind unter der Haube Verliebt, verlobt, verheiratet: Die Promi-Hochzeiten 2017

Jason Momoa und Lisa Bonet

Eine verrückte Geschichte: Bereits mit acht Jahren verliebte sich Jason Momoa (38) in seine zukünftige Ehefrau Lisa Bonet (50). Damals saß er gebannt vor dem Fernseher, um die Schauspielerin in ihrer Rolle der Denise Huxtable in der Kultsitcom "Die Bill Cosby Show" zu sehen. Heute hat er mit seiner Traumfrau zwei gemeinsame Kinder: Tochter Lola Iolani (10) und Sohn Nakoa-Wolf (8). Nach zwölf Jahren Beziehung gaben sie sich schließlich still und heimlich Anfang Oktober das Jawort.

Michael Fassbender und Alicia Vikander

Eine echtes Traumpaar sind die beiden Schauspieler Michael Fassbender (40) und Alicia Vikander (29). Der deutsch-irische Hollywood-Star und die Oscar-Preisträgerin gaben sich am 14. Oktober auf Ibiza das Jawort. Gefunkt hatte es bei den Dreharbeiten zum Drama "Liebe zwischen den Meeren" ein Jahr zuvor. Kurze Zeit später traten die beiden bei den Golden Globes offiziell als Paar auf.

Gary Oldman und Gisele Schmidt

Ende August heiratete Gary Oldman (59) die Kunstkuratorin Gisele Schmidt. Die Hochzeit fand bei Oldmans Freund und Manager Douglas Urbanski in Beverly Hills statt. Für den Schauspieler ist es bereits Ehe Nummer fünf. Er war unter anderem von 1990 bis 1992 mit Schauspielkollegin Uma Thurman (47) verheiratet. Ob diese Ehe nun für die Ewigkeit bestimmt ist?

Prinz Ernst August und Ekaterina Malysheva

Es war die deutsche Adelshochzeit 2017: Nur wenige Tage nach der standesamtlichen Trauung gaben sich Ernst August Erbprinz von Hannover jr. (33) und seine Ehefrau Ekaterina Malysheva (30) am 8. Juli in der Marktkirche in Hannover das Jawort. Zu der Trauung in der gotischen Backsteinkirche waren rund 600 Gäste gekommen, unter ihnen viele Vertreter europäischer Adelshäuser. Die Braut trug ein klassisch weißes Kleid mit viel Spitze und einer drei Meter langen Schleppe. Überschattet wurde die Traumhochzeit von einem Streit des Bräutigams mit seinem Vater Ernst August senior (63). Er blieb der Zeremonie fern.

Lionel Messi und Antonella Roccuzzo

Die Krönung einer großen Liebe: Am 30. Juni heiratete der argentinische Fußballstar Lionel Messi (30) seine Jugendliebe Antonella Roccuzzo (29) in seiner Heimatstadt Rosario. 300 Polizisten bewachten die Feier in einem Hotelkomplex in der Nähe eines berüchtigten Slums. Unter den 260 geladenen Gästen waren fast alle Teamkollegen Messis vom FC Barcelona. Die Braut trug ein figurbetontes Spitzendress der katalanischen Star-Designerin Rosa Clara. Weil riesige Mengen an Lebensmitteln und Getränken von der Feier übrig geblieben waren, spendete das Paar die Reste an die "Banco de Alimentos Rosario", eine lokale Hilfsorganisation für Kinder.

Vanessa Mai und Andreas Ferber

Nach der standesamtlichen Trauung im baden-württembergischen Backnang am 6. Juni feierten Schlagersängerin Vanessa Mai (25) und ihr Mann und Manager Andreas Ferber (33) ihre kirchliche Hochzeit am 12. Juni auf Mallorca. Gemeinsam mit Freunden und Bekannten folgte dann auch noch eine große Gartenparty unter dem Motto "Ibiza Style" in Deutschland, die von Ferbers Stiefmutter, der Schlagersängerin Andrea Berg (51), organisiert wurde. Mehr als 200 Gäste waren eingeladen. Darunter auch Eurodance-Star DJ Bobo (49).

Jim Parsons und Todd Spiewak

Am 13. Mai heiratete Jim Parsons (44) seinen langjährigen Partner Todd Spiewak in New York City. Der Sheldon Cooper aus der Erfolgssitcom "The Big Bang Theory" verkündete die frohe Botschaft selbst auf seinem offiziellen Instagram-Account. Das Paar trug bei der Trauung identische schwarze Anzüge und wechselte seine Outfits zur anschließenden Party.

Weitere Hochzeiten in 2017

Es gab aber noch viele weitere, traumhafte Hochzeiten in diesem Jahr. So dürfen sich nun beispielsweise auch Moderatorin Victoria Swarovski (24) und Werner Münz (41), Model Alena Gerber (28) und der ehemalige Bundesliga-Profi Clemens Fritz (37), Model Miranda Kerr (34) und US-Internet-Unternehmer Evan Spiegel (27), die Profi-Tänzer Motsi Mabusi (36) und Evgenij Voznyuk, die Schauspieler Dave Franco (32) und Alison Brie (34) oder "Fast & Furious"-Star Tyrese Gibson (38) und Freundin Samantha Lee "Mann und Frau" nennen.