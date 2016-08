Sie hat den Look, die Ausstrahlung und die richtigen Kontakte: Für Model Stefanie Giesinger , die am 27. August 20 Jahre alt wird, könnte der Traum von einem " Victoria's Secret "-Engagement schon bald in Erfüllung gehen.

Als sie 2014 "Germany's next Topmodel" wurde, war Stefanie Giesinger gerade einmal 17 Jahre alt. Seitdem legt die damalige Schülerin eine steile Modelkarriere hin - zumindest in Deutschland. Pünktlich zu ihrem 20. Geburtstag am 27. August arbeitet die hübsche Brünette an ihrem internationalen Durchbruch. Ihr selbsternanntes Ziel: "Victoria's Secret". Die Chancen, dass sie schon bald als sexy Unterwäsche-Engel über den Laufsteg schreiten wird, stehen gut. Diese fünf Gründe sprechen dafür: