Dienstreise zum Neujahr FCBB: Eurocup zum Jahresauftakt – in Turin

Das sagt Chefcoach Sasa Djordjevic vor dem Auftakt

"Der Wettbewerb geht jetzt erst richtig los. Es gibt nun keine Favoriten mehr", sagte FCBB-Chefcoach Sasa Djordjevic, "denn jedes Team der Top16 kann jeden besiegen und hat mit Recht Ambitionen." Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Jahr 2018 hat er mit seiner Mannschaft in den vergangenen Monaten geschaffen. Mit neun Siegen in zehn Spielen schlossen die Bayern die Eurocup-Vorrunde souverän als Gruppenerster ab. In der Basketball-Bundesliga (BBL) stehen die Münchner mit nur einer Niederlage ebenfalls an der Spitze. Zum Jahresabschluss konnten sie am Samstag die Tabellenführung mit einem 89:75-Auswärtserfolg in Ulm, dem zwölften Ligasieg in Serie, nochmals festigen. "Für uns war das sicherlich der wichtigste Sieg bisher in der Saison", sagte Djordjevic über den Triumph beim Hauptrunden-Sieger der vergangenen Saison: "Auswärts und speziell in Ulm vor diesen Fans ist es unheimlich schwer, aber wir waren heute von Anfang bis zum Ende bereit."