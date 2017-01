Rumänen werfen "Goldschatz" aus Fenster

Es war in der Nacht zu Montag, als Schleierfahndern im Bereich Irschenberg ein Opel Zafira mit rumänischem Kennzeichen auffiel. Die Beamten hielten das Auto an und überprüften die Insassen, drei Rumänen im Alter von 24 bis 32 Jahren. Dabei entdeckten die Polizisten beim Fahrer ein iPhone 6, das vor einigen Monaten in Niedersachsen gestohlen worden war. Der Autofahrer zeigte sich überrascht - er sagte den Beamten, er habe das Smartphone erst kürzlich günstig im Internet erworben.