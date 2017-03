Die Zukunft der Standl Wegen Sanierung: Nervenkrimi am Viktualienmarkt

Lesen Sie hier: Der Viktualienmarkt-Schandi sagt Servus

Konkrete Pläne gibt es noch nicht. Für Marina Bröckelt, die auf dem Viktualienmarkt seit 30 Jahren italienische Feinkost verkauft, ist diese Nachricht eine Erlösung. "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen", sagt sie. Was die Stadt jetzt angekündigt hat, sei genau das, was die Händler immer wollten. Dass der Markt langfristig nicht an einem Umbau vorbeikommt, war klar, seit sich der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) vor mehreren Jahren darüber beschwert hatte, dass der Viktualienmarkt ein Bild wie ein "Zeltlager am Hindukusch" abgebe.

Sorge um die um die Lizenzen auf Lebenszeit

Die Stadt gab dann beim TÜV Rheinland ein Gutachten über den Viktualienmarkt in Auftrag, das 2011 vorgestellt wurde. Das Urteil war vernichtend: gravierende Mängel bei Brand- und Arbeitsschutz in den Buden, ebenso bei der Hygiene in Kellern und Toiletten. Wie genau die Stadt auf dem Viktualienmarkt vorgehen will, blieb lange unklar. Unterdessen wuchs bei den Marktleuten nicht nur Angst davor, dass Abrissbagger über ihren Platz rollen könnten. Sie sorgten sich auch um ihre Lizenzen auf Lebenszeit. Wegen der anstehenden Sanierung hatte die Stadt für die Buden auf dem Markt zuletzt nur noch Dreijahresverträge vergeben. Doch die Zukunft der Händler scheint nun gesichert. Und auch die meisten Standl werden die Sanierung wohl überleben. Bernd Plank versichert: "Wir werden uns jedes Häuschen einzeln ansehen." Es sei aber möglich, dass die eine oder andere Bude neu gebaut werden müsse.

Auch deshalb bleibt der CSU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Stefinger skeptisch. "Es ist schön, dass offenbar die Erkenntnis da ist, wie wichtig dieser Platz ist", sagt Stefinger. "Aber es wird durchaus zu Abrissen kommen." Anfang Februar hat sich der Verein "Freunde des Viktualienmarkts" gegründet, Vorsitzender ist Stefinger. Die Mitglieder wollen sich dafür einsetzen, dass das Flair des Marktes erhalten bleibt und die alteingesessenen Händler geschützt werden. Mehr als 240 Menschen haben sich dem Verein laut Stefinger bereits angeschlossen. Elke Fett, Inhaberin der "Duftschmankerl", wo es die hölzernen Engelchen zu kaufen gibt, und zugleich Chefin der Interessengemeinschaft Viktualienmarkt, ist sich sicher, dass der Zulauf für den Verein überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass die Marktleute in die Planungen miteinbezogen wurden. "Seit Jahren gab es Gespräche beim Kommunalreferat, dass der Markt saniert werden soll – immer im Hintergrund, wir wussten nie, wohin der Weg geht", wirft sie der Stadtverwaltung vor.

Wie Stefinger ist die Marktfrau auch jetzt noch misstrauisch. "Wir bleiben wachsam."