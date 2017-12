Hier passierte das Unglück: Die Ski-Piste im kanadischen Lake Louise. Foto: imago

Noch an den beiden vergangenen Wochenenden waren in Lake Louise Weltcup-Rennen der Männer und Frauen ausgetragen worden. In dieser Woche finden dort FIS-Rennen sowie Rennen im Rahmen des kontinentalen Nordamerika-Cups statt. Die Sicherheitsvorkehrungen von den Weltcup-Rennen waren noch aufgebaut. "Aber hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben – da müsste man die Fahrer schon in einer Glasröhre runterlassen", sagt Michael Veith, Abfahrts-Vizeweltmeister von 1978, der im vergangenen Winter nach einem schweren Ski-Unfall selbst knapp am Rollstuhl vorbeischrammte, der AZ.

"Abfahrtsläufer bewegen sich auf einem schmalen Grat, wissen, dass sie beim kleinsten Fehler abfliegen können. Man wächst von klein auf mit der Geschwindigkeit auf. Es ist deine Berufung schnell zu fahren. Du lernst, mit dem Risiko umzugehen", sagt Veith. "Wenn es dich aber mehrmals aufstellt, fängst du an zu überlegen, und sobald du nachdenkst, was dir passieren kann, ist es schon vorbei, dann hast du schon ein paar Zehntel verloren. Dass das tragisch enden kann, daran denkst du nicht."

Burkhart war im Herbst für ein Jahr nach Kalifornien an die Sugar Bowl Academy gewechselt, eine Art privates Ski-Gymnasium bei Sacramento. Er gehörte keinem Kader des DSV an, nur einem Nachwuchskader des bayerischen Landesverbandes. Vergangene Woche hatte er bei einem FIS-Super-G in Copper Mountain/Colorado als zweitbester Deutscher Rang 31 belegt. In Lake Louise gehörte er zum Team der Academy, zur dort startenden Europacup-Mannschaft des DSV bestand kein Kontakt. Der DSV zog sein Team nach dem Unglück von den weiteren Rennen zurück. Die Eltern von Burkhart waren am Dienstag nach Calgary gereist.

