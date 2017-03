"Die wilden Siebziger"-Star Vergewaltigung? US-Polizei ermittelt gegen Danny Masterson

Danny Masterson (40), bekannt für seine Rolle des Steve Hyde in der erfolgreichen Sitcom "Die wilden Siebziger" , wird bezichtigt, drei Frauen vergewaltigt zu haben. Das berichtet unter anderem "Page Six". Die Polizei von Los Angeles habe der Gossip-Seite der "New York Post" bestätigt, dass ihre zuständige Abteilung derzeit Untersuchungen anstelle: "Drei Frauen haben sich gemeldet und enthüllt, dass sie von Masterson während der frühen 2000er Jahre sexuell genötigt worden seien."