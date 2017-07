Die wichtigsten Nominierungen Emmy Awards: Carrie Fisher wird posthum nominiert

Als "Beste Comedy-Serie" gehen der Vorjahressieger "Veep" , "Atlanta", "Black-ish", "Master of None", "Modern Family", "Silicon Valley" und "Unbreakable Kimmy Schmidt" ins Rennen.

"Westworld" dominiert auch bei den Schauspielern

"Westworld" dominiert auch bei den Darsteller-Nominierungen und schickt Hauptdarsteller Anthony Hopkins, Hauptdarstellerin Evan Rachel Wood und die Nebendarsteller Thandie Newton und Jeffrey Wright ins Rennen. Hopkins misst sich in der Drama-Kategorie unter anderem mit Milo Ventimiglia aus "This Is Us" und Liev Schreiber alias "Ray Donovan". Wood tritt gegen die "House of Cards"-First-Lady Robin Wright - ihr Serien-Ehemann Kevin Spacey ging in diesem Jahr leer aus - und Oscar-Gewinnerin Viola Davis aus "How to Get Away with Murder" an.

Ein großes Star-Aufgebot findet sich auch bei den Nominierungen für "Beste Mini-Serie oder TV-Film", wo sich bei den Hauptdarstellern Robert De Niro ("The Wizard of Lies"), Ewan McGregor ("Fargo") und Benedict Cumberbatch ("Sherlock") messen. Bei den Darstellerinnen sind unter anderem Nicole Kidman ("Big Little Lies"), Reese Witherspoon ("Big Little Lies"), Jessica Lange und Susan Sarandon (beide für "Feud") nominiert.

Der Gastgeber darf auch hoffen

Ebenso viele Nominierungen wie "Westworld" hat übrigens die Comedy-Sketch-Show "Saturday Night Live", die sich im vergangenen Jahr vor allem mit ihren zahlreichen Parodien von Donald Trump und seinem Gefolge beliebt machte. Klar, dass Trump-Imitator Alec Baldwin als bester Nebendarsteller nominiert wurde, genau wie Melissa McCarthy alias Sean Spicer, die in der Kategorie "Bester Gastauftritt" gegen Carrie Fisher antritt.

Moderiert wird die Show von Talkshow-Host Stephen Colbert, der sich übrigens ebenfalls Hoffnungen machen darf: Seine "Late Show" ist als "Beste Variety-Talkshow" nominiert. Ob er sich gegen John Olivers "Last Week Tonight" oder James Cordens "Late Late Show" durchsetzen kann wird sich am 17. September zeigen, wenn die Emmys in Los Angeles verliehen werden.