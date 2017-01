Die wichtigsten Momente seiner Bayern-Karriere Der ewige Arjen - "Ich habe hier alles"

Wie hoch die Summen genau sind? Robben schmunzelt. Das „Vierfache, Fünffache, Sechsfache“ hätte er bei einem Wechsel in die Super League verdienen können, erzählt er am Mittwoch. Aber der Moment des Nachdenkens, das versichert Robben glaubhaft, war ein kurzer. „Du hast nur eine Fußballkarriere“, sagt er: „Ich will auf dem höchsten Niveau spielen.“ Bei Bayern, „einem der besten Vereine der Welt“, wie er betont. „Ich habe hier alles, was ich will. Ich bin richtig glücklich über diese Entscheidung.“