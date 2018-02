Die vermisste Frau, Sin City 2, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ProSieben, Terminator: Die Erlösung, SciFi-Drama

Die Welt liegt in Trümmern. Unter der Führung von John Connor (Christian Bale) kämpfen die Menschen gegen die künstliche Intelligenz des Netzwerks Skynet und deren Terminatoren an. Eines Tages taucht der rätselhafte Marcus Wright (Sam Worthington) auf, der im Jahr 2003 zum Tode verurteilt wurde - danach fehlt Marcus jede Erinnerung, bis er in dieser grausamen Welt erwachte. Connor ist sich nicht sicher, ob er Marcus vertrauen kann. Als Skynet zum finalen Vernichtungsschlag ausholt, muss er sich entscheiden.

20:15 Uhr, Sat.1, Paul Panzers Comedy Spieleabend, Comedyshow

Bei "Paul Panzers Comedy Spieleabend" ist Improvisationstalent gefragt: In der Show treten zwei Promiteams, unter anderem besetzt mit Sophia Thomalla, Martin Rütter, Tom Beck und Jeannine MIchaelsen unter verschiedenen Mottos und in mehreren Spielrunden gegeneinander an. Paul Panzer: "Ein Spieleabend unter Freunden ist immer was Besonderes. Ich bin der Spielemacher und meine prominenten Kandidaten müssen sich richtig warm anziehen!"

22:55 Uhr, RTL II: Sin City 2 - A Dame To Kill For, Neo-Noir-Comicaction

Seitdem Dwight (Josh Brolin) vor einigen Jahren das Leben von Miho rettete, will er sich jeglichen Ärger vom Leib halten - bis ihn seine schöne Ex-Freundin Ava (Eva Green) kontaktiert, die ihm einst das Herz brach und mit einem anderen durchbrannte. Doch nun fleht Ava Dwight um Hilfe an, weil sie von ihrem Ehemann Damien Lord brutal misshandelt und dem skrupellosen Chauffeur Manute überwacht wird. Dwight beschließt, ihr zu helfen, muss aber nach kurzer Zeit feststellen, dass man in einer Stadt wie Sin City selbst einer Dame in Not nicht vertrauen kann...