München - Dieses reizvolle Duell fasziniert ganz besonders, vor allem in einem K.o.-Spiel. In der siebten Saison in Serie stehen sich am Mittwoch (20:45 Uhr/ARD, Sky und im AZ-Liveticker) Rekordpokalsieger FC Bayern und Borussia Dortmund im DFB-Pokal gegenüber. Diesmal im Achtelfinale. In zwei der vergangenen drei Aufeinandertreffen entschied erst das Elfmeterschießen. "Es ist das heißeste Duell in Deutschland", sagte Bayern-Weltmeister Thomas Müller.