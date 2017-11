Die Ursachen des Phänomens Trotz sinkenden Bierkonsums: Hopfenproduktion blüht

"Der Treiber ist eindeutig der Craft-Markt", sagte Peter Hintermeier, der Vorsitzende des Deutschen Hopfenwirtschaftsverbands, am Montag in München. Deutschland liegt in der weltweiten Hopfenproduktion auf dem zweiten Platz hinter den USA. Größtes Anbaugebiet ist die Hallertau im nördlichen Oberbayern.