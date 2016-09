20:15 Uhr, ProSieben: Teenage Mutant Ninja Turtles, Action

New York ist unter der Kontrolle des Verbrechers Shredder (Tohoru Masamune) und dessen Unterwelt-Clan. Auch Polizei und Politiker sind machtlos. Eines Abends beobachtet die Journalistin April O'Neal (Megan Fox), wie eine merkwürdige Gestalt einige Mitglieder des die Stadt terrorisierenden "Foot Clans" in die Flucht schlägt. Sie stellt Nachforschungen an und trifft bald auf vier humanoide Schildkröten. Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello wurden von ihrem Meister Splinter (Danny Woodburn) ausgebildet, um Shredder und seinen Handlangern das Handwerk zu legen.

20:15 Uhr, VOX: Promi Shopping Queen, Stylingshow

Sophie Hermann, Raúl Richter, Ireen Sheer und Mirjam Weichselbraun stellen sich dem neuen Fashion-Thema: "Ballnacht in Wien: Ob elegant oder extravagant - Sei das modische Highlight des Abends". Der komplette Look bestehend aus Outfit, Schuhen, Accessoires, Haare und Make-up muss innerhalb von vier Stunden her und er darf nicht mehr als 500 Euro kosten. Nach vier Tagen, gegenseitigen Bewertungen und der abschließenden Punktevergabe von Guido Maria Kretschmer steht das prominente Shopping-Ranking fest.

22:10 Uhr, ProSieben: Resident Evil: Retribution, Horroraction

Alice (Milla Jovovich) erwacht in einer Fabrik. Sie muss gegen das Zombie-Virus der Umbrella Coorporation kämpfen, das sich über die ganze Welt verbreitet. Tokio, Washington, New York und Moskau - sie begibt sich auf eine Reise durch die Kontinente, um die Drahtzieher, die hinter der Seuche stecken, zu vernichten.