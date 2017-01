Die TV-Abbrecher im Überblick Kinski schon vor Abflug raus: Die kürzesten Dschungelcamp-Auftritte

Krankheitsfälle

Nicht ganz so schnell, aber dennoch freiwillig, verließ Moderatorin Giulia Siegel (42) in Staffel drei das Camp nach zwölf Tagen. Als Begründung nannte sie Rückenschmerzen. Auch Sängerin Lisa Bund (28) musste das Camp in Staffel drei wegen einer Magenschleimhautentzündung vorzeitig verlassen. Martin Kesici (43) hatte in Staffel fünf so große Sehnsüchte nach seiner Freundin, dass er sich bereits nach der ersten Woche im Dschungel verabschiedete. Die karge Kost aus Reis und Bohnen ging auch dem ehemaligen RTL-Moderator Harry Wijnvoord (67) auf den Keks. Er stieg in Staffel zwei nach elf Tagen vorzeitig aus.

Mehr als kurios

Der kurioseste Abgang aller bisherigen Staffeln gelang Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sarah Knappik (30). Nachdem sie in Staffel fünf fast das ganze Camp gegen sich aufgebracht hatte, drohten ihre Mitstreiter mit einem Boykott der Sendung, wenn die Blondine nicht umgehend das Camp verlasse. Das Model lenkte ein und verließ den Dschungel schließlich am 11. Tag.

RTL entlässt Kandidaten

Schauspieler Dustin Semmelrogge (36) schmiss in der ersten Staffel nach drei Tagen ohne weitere Begründung das Handtuch. DJ Tomekk (41) flog 2008 nach elf Tagen aus der dritten Staffel der RTL-Show, weil er auf einem Privatvideo mit Hitlergruß zu sehen war. Die Verantwortlichen nahmen ihn ohne Erklärung sofort aus der Sendung. Auch seine nachträgliche Entschuldigung, es habe sich lediglich um einen "dummen Witz" gehandelt, brachten ihn nicht wieder zurück ins Camp. Angelina Heger (24) war in der neunten Staffel nach einer Woche am Ende ihrer Kräfte.