"Die Trauer nahm überhand" Daniel Day-Lewis: Darum geht er in Hollywood-Rente

Kein Rückzieher vom Rückzieher

Es scheint, als habe der mitunter manische Method-Actor die Leidenschaft für seine einstige Liebe verloren, wenn man seinen Ausführungen weiter folgt: "Ich muss an den Wert von dem glauben, was ich tue. Arbeit kann lebensnotwendig sein. (...) Und wenn das Publikum sie einem abkauft, sollte das gut genug für mich sein. Aber zuletzt war es das nicht mehr." Wohl auch deshalb habe er vor, den fertigen Film "Der seidene Faden" zu meiden: "Den Film nicht ansehen zu wollen, ist mit der Entscheidung verknüpft, nicht mehr als Schauspieler arbeiten zu wollen."

Zu rütteln gibt es an seinem Rückzug offenbar nichts. Er habe im Juni extra ein Statement veröffentlicht, um sich selbst die Tür nach Hollywood zuzuschlagen: "Ich wollte eine klare Grenze ziehen und nicht in ein weiteres Projekt gezogen werden. Mein ganzes Leben habe ich darüber gesprochen, dass ich mit der Schauspielerei aufhören sollte. Ich weiß nicht, was dieses Mal anders war. Aber der Impuls aufzuhören, hatte sich so tief in mir verwurzelt, dass es zu einem Zwang wurde. Etwas, das ich tun musste."

Seine unnachahmliche Leinwandpräsenz wird in Zukunft sicherlich schmerzlich vermisst werden. Der als introvertiert und zuweilen schwierig geltende Day-Lewis ist aktuell der einzige Schauspieler, der dreimal einen Oscar als bester Hauptdarsteller gewinnen konnte ("Lincoln", "There Will Be Blood", "Mein linker Fuß"). Ab dem 25. Dezember 2017 wird sein letzter Film "Der seidene Faden" in den deutschen Kinos anlaufen.