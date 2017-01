Auch in der Film-Kategorie gingen die Preise an namhafte Stars. So wurde Ryan Reynolds (40) als bester Schauspieler gewürdigt und sein Film "Deadpool" auch gleich noch als bester Action-Streifen auserkoren. Bester Film wurde hingegen der Animations-Hit "Findet Dorie". Robert Downey Jr. (51) kann sich derweil als bester Action-Schauspieler des vergangenen Jahres rühmen. Auch Tom Hanks (60) wurde für seine Rolle in "Sully" ausgezeichnet.