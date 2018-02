Thomas Müller...

...über seinen Treffer zum 2:1: Der Trainer würde jetzt sagen, ich hätte den Ball ins Tor gelogen (lacht). Ich wollte ihn eigentlich vor's Tor zu bringen, so geht er direkt in die kurze Ecke. Das war natürlich auch etwas glücklich.

...über das Vertrauen des Trainers: Ich denke, jeder profitiert davon, da steht man schon anders auf dem Platz. Es kommt auch immer darauf an, wie es läuft. Der Aufwand ist meistens der gleiche, nur der Erfolg ist ein anderer. Man muss die Feste einfach feiern, wie sie fallen.

...über das Spiel: Wir wollten von Anfang an zeigen, dass wir auch gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel eine gute Leistung zeigen können und das haben wir geschafft. In der ersten Halbzeit haben wir einige Konter kassiert, die sind natürlich schwer zu verteidigen.

...über Peter Hermann: Er hat das heute wirklich gut gemacht und hat vor dem Spiel eine tolle Rede gehalten. Wir kennen ihn ja auch schon lange.

Leon Goretzka...

...über das Spiel: Wir haben heute ein attraktives Fußballspiel geboten und wollten den Spieß heute ein bisschen umdrehen. Den Bayern gefällt es nicht, wenn sie dem Ball hinterherlaufen müssen. Wir haben den Plan des Trainers gut umgesetzt und es ist schade, dass wir nicht belohnt wurden.

...über die Situation vor dem Bayern-Wechsel: Wir sind alle Profis genug. Ich wollte heute das Spiel heute mit Schalke gewinnen, das ist uns nicht gelungen.

Christian Heidel...

...über das Spiel: Ich habe selten gute Laune nach Niederlagen. Wir waren heute wirklich auf Augenhöhe und hätten das Spiel nicht verlieren müssen. Wir sind sehr enttäuscht.

...über die Leistung von Fährmann: Ralf ist ein erfahrener Torwart, damit kommt er klar. Er hat uns schon so viele Spiele gerettet, da nehmen wir ihm einen schlechten Tag nicht übel.

Domenico Tedesco: Die Mannschaft hat es sehr gut gemacht und nahezu alles umgesetzt, was wir verlangt haben. Wir haben uns gut auf die Bayern eingestellt und hatten eine gute Mischung im Spiel.

Hier gibt's den Liveticker zum Nachlesen!