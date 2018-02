Hamburg – Sein Gesicht war ebenso markant wie seine Stimme: Rolf Zacher war das, was man als Type bezeichnet, ein Unikat, eine Bereicherung für die deutsche Schauspiel-Riege. Er spielte in TV-Serien wie "Küstenwache", "Der Fahnder" oder "Wolffs Revier", war "Tatort"-Darsteller und der Kleinganove Henry in dem Film "Endstation Freiheit". Insgesamt war Zacher in mehr als 200 deutschen Serien und Filmen zu sehen.