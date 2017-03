Die Sonne genießen, so lange es geht Wetter: Christoph vertreibt Kathrin und bringt viel Regen

Es sind also Gummistiefel statt Sandalen angesagt - vielleicht wäre sogar ein Schlauchboot angebracht, denn stellenweise sind bis zu 50 Litter pro Quadratmeter möglich.

Die weiteren Aussichten für München:

Freitag:

Am Freitag Nachmittag von Nordwesten her allmählicher Wolkenaufzug und in der Folge auch Regen, am Alpenrand abends vereinzelt von Blitz und Donner begleitet. Maximal 12 bis 20 Grad, mit den Höchstwerten am Alpenrand. Mäßig bis frisch, in Böen stark auflebender Südwest- bis Westwind, am Abend in Schauernähe teils stürmische Böen möglich.

Samstag:

Am Samstag meist dichte Wolkenfelder und immer wieder Regen, in den westlichen Staulagen mitunter kräftig ausfallend. Höchsttemperatur 6 bis 11 Grad. Mäßiger bis frischer, in Böen starker bis stürmischer Südwest- bis Westwind. In freien sowie exponierten Lagen auch Sturmböen möglich!

Sonntag:

Am Sonntag zunächst überwiegend dichte Wolkenfelder und immer wieder teils kräftiger Regen möglich. Ab Mittag von Südwesten her abklingende Niederschläge und vermehrtes Auflockern. Maximal 9 bis 16 Grad. Mäßiger bis frischer, in Böen teils noch starker Südwest- bis Westwind.

Montag:

Am Montag anfangs teils dichte Wolken und vereinzelt noch ein paar Tropfen. Im Verlauf auflockernde Bewölkung und somit immer häufiger Sonnenschein. Maximal 10 bis 18 Grad, mit den Höchstwerten am Alpenrand. Zunächst noch mäßiger bis frischer Westwind, anschließend aber nachlassend.

Dienstag:

Am Dienstag Durchzug von Wolkenfeldern und trocken. Maximal 14 bis 18 Grad, zum Alpenrand hin 12 bis 14 Grad.