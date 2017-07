Die Sondersendungen Alle Termine auf einen Blick: Hier gibt es den G20-Gipfel im TV

Das ZDF berichtet ebenfalls bereits am Donnerstag ab 19:20 Uhr aus Hamburg, dann gibt es ein "ZDF spezial" zum "Gipfel der Mächtigen" mit dem Titel: "Polizisten, Proteste und hohe Politik".

7. Juli

Das Erste berichtet am Freitag schon ab 9:05 (zunächst bis 10:44 Uhr) in "G20 - Der Gipfel in Hamburg", weiter geht es mit Merkel, Trump & Co dann von 12:15 bis 14:00 Uhr und erneut von 18:50 bis 19:50 Uhr. Ein "Brennpunkt" befasst sich auch am Freitag von 20:15 bis 20:30 Uhr mit dem Gipfel. Das "ZDF spezial" berichtet ab 19:25 Uhr in 45 Sendeminuten ebenfalls über die wichtigsten Ereignisse aus Hamburg.

8. Juli

Mit den Pressekonferenzen im Anschluss an die letzte Arbeitssitzung endet der Gipfel in Hamburg am Samstag: Im Ersten heißt es dann noch mal von 15:30 - 16:00 Uhr "G20 - Der Gipfel in Hamburg". Das dritte "ZDF spezial" vom G20-Gipfel zieht ebenfalls eine erste Bilanz des Treffens in Hamburg, zu sehen ist es am Samstag ab 17:05 Uhr (bis 17:45 Uhr).

Weitere Infos

Der Nachrichtensender N24 stellt in den Tagen des Gipfels sein Programm ab Donnerstag, dem 6. Juli, weitgehend auf Live-Berichterstattung um. Aktuell geplant ist eine Live-Berichterstattung, die sich je nach Situation noch ausweiten kann: 6. Juli von 7 bis 20 Uhr, 7. Juli von 6 bis 20 Uhr, 8. Juli von 7 bis 18 Uhr. Auch n-tv liefert am Donnerstag zahlreiche "News Spezial"-Sendungen über den "Countdown zum G20 Gipfel", Freitag und Samstag stehen dann auch hier ganz im Zeichen der Veranstaltung in Hamburg.