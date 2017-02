"Die Schöne und das Biest" in London Emma Watson: Dieser Auftritt war märchenhaft

Sie spielt die Belle in der Neuauflage von "Die Schöne und das Biest" - und wie im Märchen erschien Emma Watson (26) auch bei der Präsentation der Realverfilmung in London. Sie trug eine hellblaue Emilia-Wickstead-Robe mit Schleppe, die von ihrem Rücken aus breit auf dem Boden abfiel. Das schulterfreie Kleid selbst reichte ebenfalls bis auf den roten Teppich. Das Besondere an dem Outfit: Es besteht aus überschüssigem Stoff aus Italien und wurde im Londoner Atelier von Emilia Wickstead von einem rein weiblichen Team kreiert, wie Watson auf ihrem Instagram-Account "The Press Tour" verriet.