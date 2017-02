Die schlanke Taille in Szene gesetzt Ruby Rose erscheint bauchfrei zur "John Wick 2"-Premiere

Obwohl viele Schauspielerinnen für den roten Teppich eher zu einem eleganten Look greifen, gibt es auch Ausnahmen. So entschied sich Ruby Rose (30, "Orange Is the New Black" ) beispielsweise für ein höchst extravagantes Outfit. Zur Premiere des Films "John Wick: Chapter 2" in Los Angeles erschien die Schauspielerin in einem schwarzen Spitzen-BH, den sie allerdings mit einem weißen XXL-Blazer bedeckte. Dadurch wirkte das Dessous weniger freizügig und auch eleganter.