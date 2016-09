20:15 Uhr, kabel eins: Restaurants am Limit - Alles auf eine Karte, Dokusoap

Bei Familie Schilling dreht sich in ihrem Burger-Restaurant "Speicher No. 1" in Hoyerswerda das Personalkarussell weiter. Und trotz verkleinerter Mannschaft wollen die Schillings ein Großevent stemmen. Bei Galt Burghardt in Norden steht dagegen die Eröffnung seines neuen Restaurants, der "Funkenpuste" an. Aber am Eröffnungstag will nichts so richtig gelingen. Außerdem: Der Südtiroler Mario Pargger will sein "Little London" in München zum besten Steakhaus Deutschlands führen.

20:15 Uhr, RTL: The Expendables 3, Action

Barney Ross (Sylvester Stallone) und sein Team stehen vor einem Problem: Die Truppe soll einen Waffendeal verhindern. Doch dann stellt sich heraus, dass der Waffenlieferant der totgeglaubte Expendables-Mitgründer Conrad Stonebanks (Mel Gibson) ist. Und der beschließt kurzerhand, Ross und seine Crew töten zu lassen. Ross bleibt keine Wahl, er muss Stonebanks zuvorkommen und trommelt eine Gruppe knallharter Kerle zusammen. Gemeinsam mit einigen Jüngeren als Verstärkung läutet er eine neue Ära der Expendables ein.

20:15 Uhr, RTL II: Der Zoowärter, Komödie

Der Tierpfleger Griffin Keyes (Kevin James) ist netter Zeitgenosse, der seine Arbeit im Franklin Park Zoo liebt. Er mag die Tiere, hat aber leider einfach kein Glück mit den Frauen. Er beschließt, sich beruflich zu verändern und einen Job zu suchen, der beim weiblichen Geschlecht höher angesehen ist. Das wiederum alarmiert die Tiere des Zoos, die ihren fürsorglichen Wärter auf keinen Fall verlieren wollen. Sie brechen ihren Schweigeschwur und offenbaren ihm, dass sie sprechen können. Mit Tipps für eine erfolgreiche Balz wollen sie ihrem geliebten Pfleger beibringen, das Herz einer Frau zu gewinnen.

22:25 Uhr, ProSieben: Runner Runner, Thriller

Um sein Princeton-Studium zu finanzieren, spielt der begabte Mathe-Student Richie Furst (Justin Timberlake) online Poker. Als er dabei um seinen ganzen Einsatz betrogen wird, reist er nach Costa Rica, um den Betreiber der Plattform zur Rede zu stellen. Überraschend bietet der Milliardär ihm einen lukrativen Job an. Richie willigt ein - ohne zu wissen, dass sein Arbeitgeber im Fadenkreuz der CIA steht.