Die Sängerin im Lifestyle-Check Bebe Rexha verrät ihr verrücktes Beauty-Geheimnis

Spätestens seit ihrer Hit-Single "Me Myself and I" mit G-Eazy kennt sie jeder: Die Rede ist von Bebe Rexha (27, "I Got You" ). Doch sie macht nicht nur musikalisch durch Kollaborationen mit Nicki Minaj, David Guetta oder Martin Garrix auf sich aufmerksam - die 27-Jährige sorgt auch durch ihren ausgefallenen und mutigen Style für Aufsehen. Die Nachrichtenagentur spot on news hat die Sängerin mit albanischen Wurzeln in München getroffen, um mit ihr über Mode und Make-up zu sprechen - und ihr dabei einige Geheimnisse entlockt, wie ihren kuriosen Beauty-Tipp gegen Pickel.