Angefangen hatte die ganze Geschichte mit einem Tweet Kuttners, in dem sie sich darüber ärgerte, dass eine Mutter ihr Kind vor einem Café mitten in der Stadt, umgeben von zahlreichen Toiletten-Möglichkeiten, an einen Baum pinkeln ließ. Einige Medien berichteten laut Kuttners Post "verkürzend und aus dem Kontext reissend" über das vermeintlich kinderfeindliche Statement so: "Sarah Kuttner verbietet Kindern das Pinkeln." Das wiederum habe einige Leser so empört, dass sie Kuttner über die sozialen Medien anfeindeten. Eine Facebook-Userin wünschte Kuttners Hund sogar den Tod.