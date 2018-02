Renault Mégane R.S.: Von straff bis hart und herzlich

Beim Fahrwerk und der Lenkung haben sich die Renault-Techniker ordentlich Mühe gegeben. Der R.S. verfügt über eine Allradlenkung, die bei niedrigem Tempo für Agilität, bei höherem für zusätzliche Stabilität sorgt. Für den Fahrer äußert sich das in einem souveränen Verhalten bis in den hoch angesiedelten Grenzbereich. Dann wird der Megane hinten ein bisschen leicht und zeigt eine Tendenz zum Übersteuern. Per Tastendruck lassen sich fünf Fahrprogramme zwischen Comfort und Race wählen, bei Letzterem werden etwa das ESP und der Drehzahlbegrenzer abgeschaltet.

Das Fahrwerk ist grundsätzlich recht straff, aber in der Position Comfort zumindest nicht brutal hart. Der Sport-Modus, in dem der R.S. seine Muskeln erkennbar anspannt und bei Bedarf blitzartig losstürmt, gehört dann schon eher in den Bereich "hart und herzlich". Die neuen Stoßdämpfer mit hydraulischem Endanschlag sorgen dafür, dass die Energie etwa durch grobe Bodenunebenheiten besser absorbiert wird.

Und beim etwas später angebotenen Cup-Fahrwerk für die Rennstrecke soll auch noch ein Vorderachs-Sperrdifferenzial mit begrenztem Schlupf die Lenkpräzision verbessern. Wobei die aufwendige Vorderrad-Aufhängung mit entkoppelter Lenkachse schon in der Normalversion dafür sorgt, dass die gröbsten Antriebseinflüsse beim harten Beschleunigen verringert werden. Ein Übriges fürs Wohlbefinden an Bord tun die wie angegossen passenden Sportschalensitze. Später im Jahr kommt dann auch noch die Trophy-Variante - mit serienmäßigem Cup-Fahrwerk, 300 PS und 400 Newtonmeter.

Renault hat dem Sportler neben dem smarten R.S.-Monitor mit jeder Menge Anzeigen zu Leistung, Beschleunigungswerten oder Motorparameter auch eine ganze Reihe von Assistenzsystemen mitgegeben. Dazu gibt es Platz für bis zu fünf Personen, fünf Türen und einen ordentlichen Kofferraum. Die endgültigen Preise des im Frühjahr 2018 in Deutschland startenden R.S. stehen noch nicht fest. Die zunächst angebotene Version mit EDC dürfte nach mid-Informationen knapp 40.000 Euro kosten, die etwas später debütierende mit Handschalter um die 37.000 Euro.



Alu-Pedale, Race-Monitor: Das Interieur passt gut zum sportlichen Anspruch des Mégane R.S. Foto: Renault

Technische Daten Renault Mégane R.S. EDC

Fünftüriger und fünfsitziger Kompakter, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Millimetern: 4.364/1.875/1.428/2.670, Leergewicht: 1.505 kg, zul. Gesamtgewicht: 1.930 kg, Tankinhalt: 50 l, Kofferraumvolumen: 384 - 1.247 l.

Motor/Antrieb: Vierzylinder-Reihenbenziner mit Twin-Scroll-Turbolader, Hubraum: 1.798 ccm, Leistung: 205 kW/280 PS bei 6.000 U/min, max. Drehmoment: 390 Nm bei 2.400 U/min, 0-100 km/h: 5,8 s, Höchstgeschwindigkeit: 255 km/h, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Frontantrieb, Normverbrauch: 6,9 l Super/100km, CO2-Ausstoß: 155 g/km, Preis: ca. 40.000 Euro