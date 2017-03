Die Quintessenz EHC-Oldie Deron Quint im AZ-Interview

Sie hatten viel Erfolg: Unter dem jetzigen EHC-Coach Don Jackson holten Sie mit den Eisbären Berlin drei Mal die Meisterschaft. Wie lautet Ihre Quintessenz?

Ja, ich hatte Erfolg. Und die Mannschaft hier erinnert mich sehr an die Truppe von damals bei den Eisbären. Wir sind keine junge Mannschaft, aber eine sehr hungrige. Mit Führungsspielern wie Michael Wolf, der sich jeden Tag den Hintern aufreißt, einem Jason Jaffray, der Wolf in nichts nachsteht, hat man Spieler, an denen sich alle anderen orientieren und aufrichten können. Und dann haben wir junge deutsche Spieler wie Dominik Kahun, der auf Jahre einer der besten Spieler sein wird, den die Liga zu bieten hat. Wenn man dann noch einen Trainer wie Donny hat, der den Erfolg auf seine Seite zwingt, der so unglaublich klug ist, wenn es um Eishockey geht, der jeden Spieler immer mit Respekt behandelt, dann weiß man, dass Träume wahr werden können.

Wie würden Sie Ihre Stärken beschreiben?

Ich denke, dass ich mit meiner Erfahrung viel Ruhe ausstrahle und ins Spiel einbringe. Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der ich in Panik verfalle. Allein schon, weil ich in meinem Alter alles erlebt habe. Ich lebe den jungen Eishacklern vor, wie man das Spiel respektiert und versuche zu vermitteln, dass sie jede Sekunde genießen sollen. Ich wache jeden Tag mit einem Lächeln auf, weil ich den geilsten Job der Welt habe. Andere Leute müssen von früh bis spät in einem kleinen Büro buckeln. Und wir? Wir spielen Eishockey. Für Geld! Wir sind privilegiert. Wie gesagt: Ich bin süchtig nach Erfolg. Es ist das schönste Gefühl der Welt. Und das schlimmste, was es gibt, ist der Geschmack des Versagens.