Monaco war wohl nur ein Ausrutscher für Mercedes

Am Abend vor dem Rennen zeigte sich Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff noch vorsichtig, ob die kapitalen Monaco-Malaisen von Hamilton und seinem Wagen gelöst wären. Nicht mal 24 Stunden später stand fest: Hamilton ist zurück. Der Mercedes machte in der Qualifikation keine Probleme, im Rennen erst recht nicht. Und Hamilton, sichtlich ratlos noch in Monte Carlo war wieder in allerfeinster Titellaune, gab noch Autogramme, als manch einer die Streckek schon verlassen hatte. "Wir sind wieder beruhigt, dass wir eins draufsetzen können", sagte Mercedes-Teamoberaufseher Niki Lauda.