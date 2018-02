Die Promis reagieren auf Twitter Comedian Rob Delaney trauert um seinen Sohn

Die Promis reagieren auf Twitter

Eine Geschichte, die niemanden kalt lässt, weswegen es nicht lange dauerte, bis Promis und Kollegen sich auf Twitter meldeten und Delaney ihr Beileid aussprachen. Dwayne Johnson (45) schrieb: "Bleib stark, mein Freund. Meine Familie schickt Liebe und Licht an deine Familie." "Better Call Saul"-Star Bob Odenkirk (55) kondolierte ebenfalls via Twitter und dankte Delaney dafür, diese traurige Geschichte erzählt zu haben. Jon Cryer (52, "Two and a Half Men") schrieb: "Es tut mir so leid, das zu hören. Ich schicke dir und deiner Familie Liebe und Anteilnahme."