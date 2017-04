Die preiswertesten Open-Air-Stars Der Frühling kommt: Die Cabrios unter 25.000 Euro

Der Fiat 500 C bringt Retro-Design und Offenheit gut unter sein Stoffdach. Der Fiat 500 C bringt Retro-Design und Offenheit gut unter sein Stoffdach. Der Fiat 500 C bringt Retro-Design und Offenheit gut unter sein Stoffdach. Foto: FCA.

Fiat 124 Spider: Ganz knapp schafft es Fiat noch mit einem weiteren Modell in die 25.000er-Liste. Der im vergangenen Jahr gestartete Spider ist ein waschechter Italo-Japaner, der auf dem Mazda MX-5 basiert und den puren Roadster-Spaß des Erfolgsflitzers sogar noch in die 124er-Historie von Fiat einbettet. Eine gelungene Sache, denn der Spider ist eine Fahrmaschine mit Spaß-Garantie, die 103 kW/140 PS des rund 1.100 Kilo schweren Fahrzeugs reichen für ordentliche Fahrleistungen. Von 0 auf 100 km/h geht es in 7,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 215 km/h. Das 6-Gang-Schaltgetriebe lässt sich auf kurzen, exakten Wegen betätigen und der Hinterradantrieb sorgt für ein feines Lenkgefühl und sanft abgeregelte Drifts - ab 24.990 Euro.

Mazda MX-5: Und jetzt nach der Kopie mit historischem Hintergrund das erfolgreiche Original. Der Mazda MX-5 liegt mit etwas mehr als 1.000 Kilogramm Gewicht auf der Straße und bietet mit direkter Lenkung und fahraktivem Hinterradantrieb hohe Dynamik. Ein drehfreudiger Vierzylinder sorgt für ausreichend Vortrieb. Mit anderen Worten: Der MX-5 fährt auch in seiner aktuellen Auflage pfeilschnell um jede Ecke. Und die in der Version SkyActive-G 131 servierten 96 kW/131 PS reichen wirklich locker, um Roadster-Feeling pur zu genießen. Zu haben ist das Spaßgerät aktuell ab 22.990 Euro.

Mini Cabrio: Gokart-ähnliches Fahrverhalten, dazu die bügellose, unbegrenzte Offenheit - das passt gut zusammen und ist ab vergleichsweise bescheidenen 22.500 Euro zu erleben. Dafür gibt es das schnuckelige Mini One Cabrio mit 75 kW/102 PS, mit dem man zwar nicht unbedingt Bäume ausreißen, aber ganz gepflegt und windumweht von A nach B cruisen kann. Die Schiebedach-Funktion ermöglicht es, auch die kurze Sonnenperioden zumindest teilweise offen zu erleben.



Nach oben offenen Fahrspaß bietet das Mini Cabrio in kompaktem Format. Foto: Mini.

Smart Cabrio: Der Hersteller preist sein Dach als "flexibelstes Cabriodach" an: Es fährt auf Knopfdruck elektrisch nach hinten wie ein Schiebedach, kann aber noch weiter öffnen - und dann faltet sich auch die beheizbare Glas-Heckscheibe weg. Das Öffnen und Schließen des gefütterten Faltdachs gelingt selbst bei voller Fahrt. Der Vorgang dauert nur zwölf Sekunden. Für noch mehr Offenheit kann man auch die Dachholme entfernen. Der kleine 3-Zylinder-Reihenmotor des Basismodells leistet völlig ausreichende 52 kW/71 PS, die Preisliste startet laut Smart bei 14.365 Euro.

VW Beetle Cabrio: Es ist tatsächlich so - bei VW gibt es nur noch diesen einen Offenen. Vorbei die Zeiten des Golf Cabrio oder des Eos, ganz sanft sind diese Modelle in der automobilen Versenkung verschwunden. Der offene Beetle spielt die Rolle des flexiblen Spaßmachers gut. VW bietet ihn mit dem 1,2-Liter-TSI mit 77 kW/105 PS ab 23.100 Euro an, solide Niedersachsen-Technik und das gewisse optische Extra inklusive.

