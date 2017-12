Die Pop-Diva will sich beweisen Mariah Carey: So will sie ein erneutes Silvester-Debakel verhindern

Dass Mariah Carey (47, "Hero") an Silvester an den Ort ihres Mega-Debakels zurückkehren wird, ist bereits bekannt. Doch nun berichtet das US-Klatschportal "TMZ" über einige Details, wie die Pop-Diva diesmal eine Katastrophe wie vergangenes Jahr verhindern will. Bei der großen Silvester-Show "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest" trat Mariah Carey 2016 live auf. Die Performance der Grammy-Gewinnerin am Times Square wurde allerdings durch allerlei technische Probleme beeinträchtigt. Carey schien dadurch extrem verärgert, hörte zwischendurch auf zu singen und stand mit geschlossenem Mund und Hand in der Hüfte auf der Bühne. Die Aufnahmen der Show wurden im Netz schnell zum Hit.