Die Polizei beruhigt Nach Manchester: Wie sicher sind Konzerte in München?

Die Polizei ist bei Konzerten in München normalerweise nur mit der Regelung des Verkehrs beschäftigt, damit die Fans sicher an- und abreisen können. Für den Schutz bei Konzerten sorgen Sicherheitsdienste, die der Veranstalter engagiert. Die Securitys kontrollieren an den Eingängen, prüfen Tickets und schauen sich die Leute genau an. In Ansbach hat im Juli letzten Jahres ein 27-Jähriger versucht, mit einer Rucksackbombe auf ein Musikfestival zu kommen. 15 Menschen wurden verletzt.