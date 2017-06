Nach Vorstellung der Rathaus-CSU sollen auf städtischen Flächen in Zukunft vornehmlich Wohnungen entstehen, die nach dem Einheimischenmodell vergeben werden. Auch im Planungskonzept der sozialgerechten Bodennutzung (Sobon), in dem sozialer Wohnungsbau in verschiedenen Schattierungen enthalten ist, soll das München-Modell künftig Vorfahrt haben. Und schließlich will die CSU auch die Umlandgemeinden stärker in die Pflicht nehmen.

Eingangsmieten zwischen 7,50 und elf Euro

Etwa 40 Jahre, nachdem die Gewofag in Taufkirchen eine Hochhaussiedlung errichtet hat, will die CSU die städtischen Wohnungsbaugesellschaften wieder ins Umland schicken, um dort mit Baggern und Kränen gegen die Wohnungsnot anzukämpfen. De facto würden die jungen Familien dann zwar doch aus der Stadt vertrieben. Aber Planegg, Krailling, Gräfelfing, Neuried – da gebe es mittlerweile maximal noch einen Anstandsstreifen Abstand, sagt Kuffer. Eigentlich seien diese Gemeinden aber längst mit München verschmolzen. Und man könne ja auch noch etwas an den Mieten machen.

"München darf nicht berlinisiert werden"

Die Eingangsmieten im Einheimischenmodell liegen momentan zwischen 7,50 und elf Euro – je nach Lage im Stadtgebiet. Da könne man auch noch ein bisschen was abzwacken, sagt Kuffer. Dann würden junge Familien – zumindest übergangsweise – sicher gerne mal nach Neuried ziehen.

Den Zuzug einfach nur mit Beton bekämpfen, will die CSU allerdings nicht. Die Häuser müssten architektonisch schon eine gewisse Qualität haben, sagt Kuffer. "München darf nicht berlinisiert oder verfrankfurtert werden", fordert er. Das schöne Stadtbild mache schließlich auch die Lebensqualität in München aus.

Lesen Sie hier: Der Streit um das "Billig-Wohnen"