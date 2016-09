Ihr erster Wohnsitz ist in Polen

Kerber ist zwar in Bremen geboren und auch in Deutschland aufgewachsen, ihren Hauptwohnsitzt verlegte sie 2012 aber dennoch ins polnische Puszczykowo. Dort liegen ihre Wurzeln, denn beide Eltern stammen aus Polen. In der Kleinstadt wohnt auch heute noch ihre Großmutter, zu der Kerber ein sehr enges Verhältnis hat.