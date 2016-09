FCI-Coach Markus Kauczinski schickte seine Elf erstmals in einem 4-2-3-1-System mit zwei Sechsern (Roger und Pascal Groß) ins Spiel. Er wollte so mehr Stabilität im Mittelfeld. Ingolstadt presste gut, agierte aber nicht fehlerlos. Nach einem energischen Ballgewinn von Arturo Vidal passte Franck Ribéry auf Lewandowski. Der Torjäger bewies seine Weltklasse mit einem gefühlvollen Lupfer über den herausstürzenden Ingolstädter Schlussmann Ørjan Nyland. Die Sorglosigkeit der Münchner in der Defensivarbeit eröffnete den Gästen weitere Möglichkeiten. Der agile Leckie verzog nach Doppelpass mit Lezcano (36.) und zwang kurz darauf Neuer mit einem platzierten Flachschuss zu einer Parade (37.). Ancelotti reagierte zur Pause und wechselte Douglas Costa für den nach seiner Fußverletzung blassen Kingsley Coman ein. Der Brasilianer war prompt Ausgangspunkt des Münchner Führungstores, das Xabi Alonso auf Vorlage des fleißigen Ribéry mit einem strammen Rechtsschuss erzielte.

Die individuelle Klasse gab mal wieder den Ausschlag. Das galt auch für Neuer, der mit einer überragenden Abwehrtat gegen Leckie das 2:2 verhinderte (53.). Ingolstadt verdiente sich weiter Lob - aber keine Punkte. Das lag auch am Unvermögen: Der eingewechselte Lukas Hinterseer schoss bestens freigespielt knapp am Tor vorbei (68.). In der Schlussphase wechselte Ancelotti sogar Weltmeister Jérôme Boateng ein, um mit dem Rückkehrer den Vorsprung zu sichern. Kaum war Boateng auf dem Feld, durfte er Rafinhas Tor zum 3:1 bejubeln. In der Nachspielzeit zeichnete sich Neuer nochmal gegen Stefan Lex aus.

