Die Noten für die Roten Einzelkritik: Die Bayern bei der Pleite gegen Real Madrid

Arturo Vidal (25.) brachte die Bayern vor 70 000 Zuschauern in Führung. Kurz vor der Pause vergab der Chilene die Chance zum 2:0, als er einen Handelfmeter verschoss. Weltfußballer Cristiano Ronaldo (47./77.) schaffte mit zwei Toren in der zweiten Halbzeit die Wende für die Gäste. Die Münchener mussten eine halbe Stunde in Unterzahl spielen, nachdem Javier Martinez (61.) Gelb-Rot gesehen hatte. Das Rückspiel ist am Dienstag in der spanischen Hauptstadt.