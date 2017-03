Die Mutter seiner Kinder "Scrubs"-Star Donald Faison trauert um seine Ex-Frau

Zuvor teilte bereits Donalds Sohn Dade das Schwarz-Weiß-Foto. Gut möglich also, dass es seine Hand und die seiner Mutter zeigt. Er schrieb dazu: "Ich wollte dir einfach nur so sehr danken, Mom! Du warst immer für mich da, wenn ich dich brauchte. Ich kann nicht glauben, dass es so gekommen ist, aber ich weiß, du bist jetzt an einem besseren Ort. Ich liebe dich von ganzem Herzen und eines Tages sehen wir uns wieder." Über die Todesursache von Lisa Askey ist bisher nichts bekannt. Die weiteren Worte ihres Sohnes könnten jedoch auf eine Krankheit schließen lassen. "Du hast so hart gearbeitet und niemals aufgegeben, ganz gleich wie hart die Zeiten wurden."

Seit 2012 ist Donald Faison mit CaCee Cobb (39) verheiratet. Mit ihr hat er den dreijährigen Sohn Rocco und die zweijährige Tochter Wilder. Aus einer früheren Beziehung hat Faison außerdem noch Sohn Sean, der dieses Jahr 20 wird.