20:15 Uhr, kabel eins: Gran Torino, Drama

Nach dem Tod seiner Frau hält der verbitterte Koreakriegsveteran Walt Kowalski (Clint Eastwood) allein die Stellung in seinem heruntergekommenen Detroiter Vorortviertel, in dem jugendliche Banden ihr Unwesen treiben. Seinen neuen Nachbarn, die einer asiatischen Minderheit angehören, begegnet der polnischstämmige Einzelgänger mit offenem Rassismus. Zunächst finden seine Vorurteile Bestätigung. Doch dann wendet sich das Blatt.

20:15 Uhr, Tele 5: Das Grab der Ligeia, Horror

Es ist um den jungen Wissenschaftler und Autor Jonathan (Wes Bentley) geschehen, als die schöne Ligeia (Sofya Skya) bei ihm in den Vorlesungen auftaucht. Er lässt seine Verlobung sausen und gerät vollends in den Bann der Unbekannten. Nachdem er ihr auf ein Anwesen am Schwarzen Meer gefolgt ist, erfährt er das grausame Geheimnis ihrer Schönheit.

22:15 Uhr, RTL II: Babys! Kleines Wunder - großes Glück, Dokusoap

Die 29-jährige Natascha hat schon drei Kinder: Michelle (6), Isabella (2) und Leon (1). Gemeinsam mit ihrem Ehemann Matthias (32) wünscht sie sich ein weiteres Kind. Doch im letzten Jahr hatte Natascha in der 19. Schwangerschaftswoche eine Totgeburt, was sie schwer belastete. Aber schon vier Wochen später wurde sie wieder schwanger und diesmal verläuft alles gut. Natascha ist in der 40. Schwangerschaftswoche, als sie im Universitätsklinikum Ulm ankommt. Die ganze Familie freut sich auf dieses vierte Kind. Das soll per Kaiserschnitt geboren werden.