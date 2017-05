Dominik Kahun (21): Er ist schlicht einer der besten Eishockeyspieler in Deutschland. Seine technischen Fähigkeiten, seine Spielintelligenz, das Auge für den Mitspieler sind einzigartig. War in der Saison lange durch eine hartnäckige Viruserkrankung geschwächt, zeigte aber, wenn er da war, dass er fast unersetzlich ist. Sitzt in der EHC-Kabine neben Kapitän Michael Wolf und Kampfschwein Christensen. "Von ihnen kann man in jeder Sekunde nur lernen", sagte Kahun. "Wenn er lange genug in der DEL bleibt, kann er alle Rekorde brechen", sagte Kapitän Wolf der AZ.

Konrad Abeltshauser (24): Was für eine Saison hat der Ur-Bayer hinter sich. Er gab sein Debüt für den DEB beim Deutschland-Cup, wurde zum Verteidiger des Jahres in der DEL gewählt und feierte die Meisterschaft. "Ich kann selber kaum glauben, wie gut diese Spielzeit für mich verlaufen ist", sagte Abeltshauser. Er ist der Spieler beim EHC, der sich am meisten verbessert hat. Für Coach Jackson ist Abeltshauser ein fast unersetzlicher Bestandteil des Spielsystems. Er ist in der Lage, das Spiel von hinten heraus zu eröffnen, ist dabei auch sehr torgefährlich. Seine Plus/Minus-Statistik in den Playoffs von +11 war einzigartig. Das heißt: Er war elf Mal öfter bei einem Tor auf dem Eis als bei einem Gegentreffer. "Abeltshauser kann eigentlich alles, er hat eine große Zukunft", sagte Kühnhackl.

Yannic Seidenberg (33): Er ist der Eishockeyspieler für alle Fälle. Bisher Stürmer und Aushilfsverteidiger beim EHC, ab der kommenden Saison Vollzeit-Defensivmann. Auch im Powerplay übernimmt er eine ganz wichtige Rolle. Er spielte die wohl beste Saison seiner Karriere. Das wurde mit der Auszeichnung als MVP, als wichtigster Spieler der Playoffs, honoriert. "Ich spiele dort, wo der Trainer glaubt, dass ich der Mannschaft am meisten helfe", sagte Seidenberg der AZ, "Hauptsache, ich spiele."

Brooks Macek (24): Der Stürmer hatte nach seinem Wechsel aus Iserlohn nach München einige Probleme, sich einzugewöhnen. Auch der Tod seiner Großmutter setzte ihm zwischenzeitlich zu. Doch gegen Ende der Saison "zündete er die Rakete", wie es sein Teamkollege Deron Quint beschrieb. Macek ist extrem schnell und auch robust. In den Playoffs war er mit 17 Punkten (6 Tore, 11 Vorlagen) der Topscorer der gesamten Liga. "Er hat zu sich selbst gefunden", sagte Coach Jackson über den letzten Protagonisten der Münchner Fünferbande.

