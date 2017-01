Troia - Rund vier Kilometer liegt sie vom Teamhotel der Sechzger entfernt, José Mourinhos "One Troia Training Centre" - und kommt im Morgennebel doch bei weitem nicht so imposant herüber wie auf einem Werbevideo im Internet. Holzverschläge um die Kabinen, von Sanddünen und nasskaltem Nebel umhüllt und, was die Abendeinheiten betrifft, ohne Flutlicht: Ob sich die Löwen das so vorgestellt haben?