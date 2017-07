Beamte mit Blut bespuckt Unter Drogen: Mann (29) will Polizist Waffe entreißen

In Neuperlach hat am Montag ein Drogensüchtiger für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann flüchtete erst gewaltsam aus einem Rettungswagen, dann brach er in eine Wohnung ein - und versuchte, einem Polizisten die Waffe zu entreißen.