Die Löwen im Aufwind Erfolg im Bayern-Derby: Vitor, der Sieger

Vitor gewinnt

Victory hoch drei! Ein Trainer kann so gut coachen, wie er will, eine alte Fußball-Weisheit wird immer gelten: "Die Wahrheit liegt auf dem Platz." Pereira hat ebendort just den dritten Heimsieg in Folge geholt, in der Liga nun drei Dreier aus vier Spielen – in der jüngeren Historie schaffte nur Retter Bierofka einen besseren Einstand. Sogar Investor Hasan Ismaik marschierte erstmals seit seinem Einstieg 2011 von der Tribüne in die Kabine, um Pereira und seinem Team zu gratulieren.